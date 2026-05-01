Sesto: in piazza Ginori il comizio del 1 Maggio

SESTO FIORENTINO – E’ il lavoro dignitoso il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026. La manifestazione nazionale si svolgerà a Marghera, in Veneto. In Toscana, come sempre, saranno decine le iniziative, nel rispetto dei valori della festa e delle tradizioni locali, con cortei, comizi, commemorazioni, ma anche iniziative musicali e ritrovi […]

SESTO FIORENTINO – E’ il lavoro dignitoso il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026. La manifestazione nazionale si svolgerà a Marghera, in Veneto. In Toscana, come sempre, saranno decine le iniziative, nel rispetto dei valori della festa e delle tradizioni locali, con cortei, comizi, commemorazioni, ma anche iniziative musicali e ritrovi festosi, che avranno luogo in tutte le province della nostra regione. Ritrovo alle 10 in piazza Ginori. A seguire corteo, ritorno in piazza Ginori e comizio, con le conclusioni del segretario generale Uil Toscana e Firenze Paolo Fantappiè.