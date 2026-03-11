Accademia dei Perseveranti, via alle attività per le famiglie. Appello alla scuole: “Disegnate la mascotte di Luglio Bambino”

CAMPI BISENZIO – Laboratori teatrali, nuove produzioni, letture animate in biblioteca, una scuola di teatro frequentabile dai 3 anni, una stagione per bambini e ragazzi e due festival: è un lungo percorso – da marzo a settembre – quello proposto per le famiglie da Fondazione Accademia dei Perseveranti, in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio. Si comincia domenica 15 […]

CAMPI BISENZIO – Laboratori teatrali, nuove produzioni, letture animate in biblioteca, una scuola di teatro frequentabile dai 3 anni, una stagione per bambini e ragazzi e due festival: è un lungo percorso – da marzo a settembre – quello proposto per le famiglie da Fondazione Accademia dei Perseveranti, in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio. Si comincia domenica 15 marzo alle 16.30 al Teatrodante Carlo Monni con la prima di “Velieri”, spettacolo per tutte le età, che invita ad attraversare i confini con lo sguardo curioso dei pirati, tra mimo, musica, Commedia dell’Arte e danza, firmato da Vieri Raddi ed Elisa Vitiello (produzione Fondazione Accademia dei Perseveranti e Compagnia Smirk, ingresso 8 euro).

Attraversare il confine richiede coraggio, curiosità e spirito d’avventura. Così, il viaggio simbolico che invita a superare barriere geografiche e interiori, riscoprendo la forza dell’immaginazione e dell’incontro, prosegue fino alla 32° edizione del festival “Luglio Bambino”, in programma dall’8 al 19 luglio tra Campi Bisenzio e il territorio della Città Metropolitana di Firenze, e “Settembre Bambina”, che giunge alla 2° edizione dal 3 al 5 settembre. Al cuore delle iniziative, il “Dialogo tra generazioni partendo dall’immaginazione”, uno spazio creativo dove storie, memorie e nuove visioni si incontrano per costruire comunità. “Ringrazio la Fondazione Accademia dei Perseveranti – dice l’assessore alla cultura Federica Petti – per aprire il teatro ai più giovani e non solo. Una stagione che unisce linguaggi e generazioni, contribuendo a formare l’identità delle nuove generazioni. Mentre il mondo è segnato da guerre, a Campi Bisenzio si costruisce cultura”.

“Proponiamo spettacoli su amicizia, diversità – aggiunge Sandra Gesualdi, direttrice della Fondazione – e su quei confini che ci spaventano, ma sono spesso solo barriere mentali. In un tempo di guerre e divisioni, il teatro ha una missione: aiutare i più piccoli a immaginare un mondo di pace, rispetto e solidarietà”. È inoltre attiva la call rivolta alle scuole primarie per disegnare la mascotte di “Luglio Bambino”: si può inviare il progetto entro il 20 aprile all’indirizzo e-mail info@lugliobambino.com, o consegnare il disegno a mano alla Piccola Biblioteca presso il teatro, ricordando di indicare chiaramente sul disegno la classe e scuola di appartenenza. Una giuria selezionerà il personaggio più creativo e divertente, che diventerà il simbolo ufficiale.

Il festival “Luglio Bambino” nasce infatti anche dalla collaborazione con l’associazionismo locale per la costruzione condivisa di un cartellone di appuntamenti trasversali.Come di consueto il programma si compone di spettacoli selezionati tra le migliori produzioni di teatro per le nuove generazioni attraverso la collaborazione con le maggiori compagnie di carattere nazionale, anche con prime e anteprime oltre a una nuova produzione firmata Accademia dei Perseveranti. Si aggiunge quest’anno un canale di collaborazione con i soggetti della rete delle Residenze artistiche toscane (anche la Fondazione ha ricevuto nel 2025 tale riconoscimento). Infine, attraverso l’avviso esplorativo, si chiamano a raccolta le idee e le forze dell’associazionismo locale e metropolitano, che prenderanno parte al progetto “Luglio Bambino” proponendo attività e laboratori.