Acceso l’albero di Natale ecologico e solidale

SESTO FIORENTINO – E’ stato acceso oggi, 26 novembre, l’albero di Natale ecologico in piazza Vittorio Veneto. Albero che è stato al centro di molte polemiche non solo per essere di plastica ma anche perché sembrava che la sua accensione fosse a pagamento. In realtà la gettoniera è il lato solidale dell’albero di Natale, in […]

SESTO FIORENTINO – E’ stato acceso oggi, 26 novembre, l’albero di Natale ecologico in piazza Vittorio Veneto. Albero che è stato al centro di molte polemiche non solo per essere di plastica ma anche perché sembrava che la sua accensione fosse a pagamento. In realtà la gettoniera è il lato solidale dell’albero di Natale, in quanto si potrà inserire un euro per avere musiche natalizie e il ricavato sarà donato al Centro d’ascolto per sostenere le persone in difficoltà. Oltre all’accensione dell’albero questa sera è stata illuminata anche la facciata del palazzo comunale.

Fino all’8 gennaio ritorna il Natale di Sesto Fiorentino con attrazioni, allestimenti, mercatini ed eventi che animeranno il centro cittadino per tutte le festività. La programmazione del Natale è realizzata e curata dal Centro Commerciale Naturale Sesto sotto casa in collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino e la Pro Loco grazie al sostegno di Pelletterie Dovico, Afs Spa, Consiag e Chianti Banca e alla partnership con Cna Firenze, Confesercenti e Lions Club.

Programma Natale a Sesto 2022

Luminarie in centro, installazioni luminose e proiezioni sul palazzo comunale

A cura del CCN Sesto Sotto Casa e dei commercianti. Dal 26 novembre all’8 gennaio le strade e le piazze di Sesto saranno illuminate con luminarie e installazioni natalizie a basso con-sumo energetico dalle 16 alle 23,30. Aperture domenicali dei negozi a partire dal 26 novembre.



Luminarie a Colonnata

A cura di Confesercenti, Pro Loco e dei commercianti. Dal 26 novembre all’8 gennaio.



Pista di pattinaggio sul ghiaccio

Dal 26 novembre all’8 gennaio in piazza Vittorio Veneto.



Il magico mondo di Babbo Natale

A cura della Pro Loco. Aperto nei giorni 26 (dalle 17) e 27 novembre e 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 26 dicembre dalle 11 alle 13 e dalle 14,30 alle 19,30 presso il Palazzo Pretorio. Visite per bambini con Babbo Natale e i suoi elfi nella casa di Babbo Natale. Sarà possibile scrivere e consegnare la letterina.



Mercatini natalizi

A cura della Pro Loco. Nei giorni 3, 4, 17 e 18 dicembre in Via Dante Alighieri. Mercatini con oggetti natalizi homemade.



Truck Food

A cura di Cna Firenze. Nei giorni 26 e 27 novembre e 10 e 11 dicembre in piazza Vittorio Veneto Street food con AVA Gelati e Ape della Fattoria.



Gazebo associazione La Racchetta

Nei giorni 26 novembre e 17 dicembre in Piazza Vittorio Veneto. Vin brulè, caldarroste e arrosticini.



Gazebo Misericordia di Sesto e Fratres

Nei giorni 17 e 18 dicembre in Piazza Vittorio Veneto. Vin brulè, caldarroste e arrosticini.



Gazebo della Croce Rossa Italiana

Nei giorni 3, 4, 17 e 18 dicembre in Piazza Vittorio Veneto. Vendita di panettoni natalizi per raccolta fondi.



Associazione di promozione sociale “Sesto in Canto”

“Concerto e pizza”: 21 dicembre alle 19,30 presso il Circolo Arci di Quinto Alto In collaborazione con il Circolo Arci una serata per scambiarsi gli auguri di Natale all’insegna della musica e della convivialità. Per prenotazioni 055/ 4481190. Concerto di Natale: 27 dicembre alle 21 presso la Pieve di San Martino. Saranno presenti tutti i cori dell’Associazione, diretti dal maestro Edoardo Materassi: “Sesto In Canto”, “Menura Vocal Ensemble”, Coro dell’I.S.S.P. Calamandrei, Coro dell’I.S.A.M..E. Agnoletti.

Associazione dilettantistica Millennium

11 dicembre alle 15,30 Zumba itinerante in centro. Partenza piazza Vittorio Veneto. Tutti possono partecipare a ritmo di musica



Associazione La Foi

Spettacolo teatrale “Dillo forte che è Natale!”: 6 Gennaio 2023 alle 17.15 al Teatro Valeria, nell’aula di Santa Cristina. Lo spettacolo è organizzato dal gruppo di teatro dei bambini della parrocchia. Alle 18 arriverà la “Befana” a distribuire una calza ad ogni bambino presente.



Banda musicale di Sesto Fiorentino

17 dicembre alle 16 esibizione della banda per le vie del centro cittadino.

Libreria Liblab

2 dicembre dalle 16 alle 19 giornata del gioco, un pomeriggio ludico di dimostrazione di giochi da tavolo insieme a Creativamente. Dai 6 ai 101 anni.

15 dicembre dalle 17 alle 19

Il Filo Magico: seguendo il filo dei miei desideri… Laboratorio per adulti con l’utilizzo del Metodo Caviardage (R). Richiesta prenotazione per e-mail o telefono, costo 18 euro

16 dicembre alle 20

@ilbookclubdeiviaggiatori si incontra in una serata interamente dedicata al Natale e alle tradizioni inglesi. Apericena a tema. Alle 21,15 serata bookclub – collegamento online per chi non potrà essere presente. Dress code: ugly christmas sweater – Necessaria prenotazione.

18 dicembre alle 16,30

A grande richiesta tornano le letture del maestro Francesco ancora più magiche… a tema natalizio. Evento gratuito, consigliata prenotazione dai 5 ai 101 anni.

28 dicembre alle 17

Il Filo Magico: e io cosa desidero? Laboratorio per ragazzi da 8 /12 anni – Con l’utilizzo del Metodo Caviardage (R). Richiesta prenotazione per e-mail o telefono, costo 15 euro.

Presepi a Sesto Fiorentino

Pieve di San Martino, piazza della Chiesa 83. Presepe tradizionale allestito nella cappella interna della Pieve di San Martino. Apertura in orario di accesso della chiesa.



Parrocchia Santa Maria e Bartolomeo a Padule, piazza San Bartolomeo, 10. Presepe tradizionale. Inaugurazione domenica 18 dicembre. Aperto fino al 6 gennaio in orario di accesso dell’aula di Santa Cristina. Presepe tradizionale a grandezza naturale. Inaugurazione venerdì 23 dicembre alle 18. Sempre aperto fino al 6 gennaio nel Giardino dell’aula di Santa Cristina



Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, piazza San Francesco 40. Presepe sul presbiterio e altri presepi tradizionali. Saranno allestiti all’interno della chiesa dal 10 dicembre al 12 gennaio in orario di accesso della chiesa.



Chiesa di Santa Croce a Quinto, via Gramsci, 691. Presepe tradizionale. Inaugurazione l’8 dicembre. Aperto fino all’8 gennaio 2023 in orario di accesso della chiesa.



Chiesa di Santa Maria a Quinto, via di Castello, 27. Presepe tradizionale. Inaugurazione il 23 dicembre. Aperto fino al 6 gennaio in orario di accesso alla chiesa.



Chiesa di San Giuseppe Artigiano, via di Calenzano, 70. Presepe artistico con personaggi in terracotta. Fino al 6 gennaio in orario di accesso alla chiesa. Concorso Presepi per le famiglie, iscrizioni dall’8 al 20 dicembre presso l’archivio parrocchiale.



Chiesa di San Jacopo a Querceto, via Bortolotti, 33. Presepe di notevole valore artistico e di profondo significato spirituale. Sarà aperto dal 18 dicembre al 5 febbraio 2023. Le visite saranno possibili il sabato e la domenica dalle 15,30 alle 18.



Chiesa di San Romolo a Colonnata, piazza San Romolo, 2. Presepe tradizionale. Inaugurazione 8 dicembre. Aperto fino al 15 gennaio in orario di accesso alla chiesa.