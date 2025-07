Scontro frontale fra due auto in via Vecchia Pisana: un morto e due feriti

LASTRA A SIGNA – E’ drammatico il bilancio dell’incidente stradale di ieri sera, poco dopo le 21, in via Vecchia Pisana. Uno scontro frontale fra due auto, una Dacia Duster e una Mini, che purtroppo ha provocato un morto e due feriti, uno dei quali portato in codice rosso all’ospedale di Careggi in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, la Duster procedeva in direzione di Malmantile, la Mini in senso opposto, verso Lastra a Signa: per cause ancora da chiarire, le due auto si sono scontrate frontalmente poco prima dell’ex Mulino. Un urto terribile, tanto che le due persone a bordo della Mini sono state sbalzate fuori dall’abitacolo. Per uno dei due, un lastrigiano di 37 anni, non c’è stato niente da fare, gravissima anche la persona che era con lui. Ferito anche il conducente della Dacia, che tuttavia verserebbe in condizioni meno gravi, portato comunque in codice rosso a Careggi. Sul posto, oltre a forze dell’ordine e mezzi di soccorso, i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, mentre a strada è stata completamente chiusa al traffico (e successivamente riaperta) per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi: “A causa di un grave incidente che ha coinvolto due auto – si legge su un post su Facebook del Comune di Lastra a Signa – la Sp 72 via Vecchia Pisana è chiusa in entrambi i sensi di marcia al km 1+200 poco prima dell’ex mulino per poter effettuare i rilievi del sinistro stradale”. “L’amministrazione comunale – si legge in un post successivo – si stringe intorno ai familiari e agli amici e conoscenti della vittima del grave incidente avvenuto questa notte sulla Sp 72 Vecchia Pisana. Siamo loro vicini in questo momento di dolore. Il pensiero va anche alle altre due persone che in questo momento sono in ospedale, con l’augurio di una pronta guarigione”.