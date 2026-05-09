Le “ragazze terribili” del Santo Stefano Basket conquistano i play-off: adesso si gioca per la serie C

CAMPI BISENZIO – Dopo avere scritto la storia essendo la prima squadra di basket femminile a Campi Bisenzio, hanno già aggiunto un altro, importante capitolo. E chissà che non sia finita qui. Stagione assolutamente da incorniciare per il Santo Stefano Basket “in rosa” che, alla sua prima apparizione sul parquet, ha conquistato i play-off per […]

CAMPI BISENZIO – Dopo avere scritto la storia essendo la prima squadra di basket femminile a Campi Bisenzio, hanno già aggiunto un altro, importante capitolo. E chissà che non sia finita qui. Stagione assolutamente da incorniciare per il Santo Stefano Basket “in rosa” che, alla sua prima apparizione sul parquet, ha conquistato i play-off per la promozione in serie C. Il campionato appena concluso, infatti, ha visto le ragazze campigiane piazzarsi al terzo posto della classifica alle spalle di Livorno e Lucca e davanti a Reggello. Conquistando così il pass, nonostante una stagione segnata anche da tanti infortuni, fra cui quello dello “storico” capitano Doriana Catalano, per una delle due semifinali (prima contro quarta e seconda contro terza) che daranno accesso alla finalissima: così domani, domenica 10 maggio, alle 19 si giocherà gara 1 a Lucca, squadra che il Santo Stefano ha sconfitto sia all’andata che al ritorno nella stagione regolare, mercoledì 13 alle 21.15 gara 2 a Campi Bisenzio, fra le mura amiche di Spazio Reale, e mercoledì 20 eventuale gara 3 di nuovo a Lucca. Queste le protagoniste di un’annata destinata comunque a restare indelebile: Federica Caciolli, Doriana Catalano, Liliana D’Agostino, Jessica Bardazzi, Bianca Meucci, Giada Bardazzi, Giulia Gori, Chiara Vassili, Francesca Tafani, Carlotta Trupia, Martina Conte, Chiara Bencini e Giulia Stimoli. Allenatore Marco Fabbri, che è anche il responsabile del settore giovanile della società campigiana, coadiuvato da Claudia Conti e Claudia Dini.