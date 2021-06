Aeroporto. PerSesto “Sono 20 anni ce annunciano l’avvio dei lavori. Noi stiamo dalla parte del parco della Piana”

SESTO FIORENTINO – “Sono ormai più di 20 anni che annunciano la partenza dei lavori per il nuovo Aeroporto, la realizzazione di nuovi masterplan: le foto di rito con caschi arancioni e giubbetti catarifrangenti.La verità è che il nuovo aeroporto, lì, non ci sta. Lo hanno ribadito da sempre i comuni, le associazioni, i cittadini, […]

SESTO FIORENTINO – “Sono ormai più di 20 anni che annunciano la partenza dei lavori per il nuovo Aeroporto, la realizzazione di nuovi masterplan: le foto di rito con caschi arancioni e giubbetti catarifrangenti.La verità è che il nuovo aeroporto, lì, non ci sta. Lo hanno ribadito da sempre i comuni, le associazioni, i cittadini, i tribunali e le sentenze”. E’ quanto afferma, in una nota, PerSesto, sull’annuncio dell’aeroporto fiorentino di un nuovo masterplan.

“Gli unici che ancora insistono sono i soliti che non capiscono che la loro credibilità politica, – prosegue la nota di PerSesto – ad ogni annuncio, viene svilita a maggior ragione dopo la pandemia, che avrebbe dovuto insegnargli che il modello di sviluppo scelto per l’area in cui viviamo va ripensato. Noi, quando e se il tema si riproporrà, continueremo a stare dalla parte della ragione: quella del Parco della Piana e del collegamento veloce con Pisa”.