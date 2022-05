Aeroporto. Salvadori (PerSesto) “una questione di metodo e di merito”

SESTO FIORENTINO – Marco Salvadori è il nuovo presidente di Per Sesto e torna a parlare di aeroporto. Secondo Salvadori sulle nuove notizie intorno alla nuova pista “c’è una questione di metodo e una di merito”.

“Nel metodo continuiamo ad apprendere di nuovi progetti dalla stampa, senza che le istituzioni locali e i suoi rappresentanti siano stati minimamente informati. – afferma Salvadori – E poi c’è una questione di merito, sempre la stessa (tanto più che ciò che è uscito sulla stampa altro non ci pare che un copia incolla del vecchio progetto): nella Piana l’aeroporto non ci sta.Non ci sta perché c’è l’Osmannoro (che verrebbe tagliato fuori), non ci sta perché c’è il polo scientifico a pochi metri, non ci sta è perché è un’area verde delicata e un vuoto che serve a colmare i numerosi pieni che ha intorno. Tutto questo sempre con un (nemmeno troppo velato) ricatto da parte degli sponsor del nuovo aeroporto: ci dicono che se blocchiamo lo sviluppo di Peretola allora anche gli altri progetti di sviluppo, come la tranvia, devono essere messi in discussione”.

“O tutto o nulla – conclude Salvadori – è una posizione che non possiamo accettare, men che meno da chi è stato chiamato a difendere l’interesse dei cittadini e non quello di grandi capitali privati esteri”.