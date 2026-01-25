Ai Gigli arriva “Direzione Futuro”, opportunità per i giovani per orientarsi nel lavoro

CAMPI BISENZIO – Orientarsi nel mondo del lavoro, conoscere le opportunità disponibili e avvicinarsi in modo concreto al proprio futuro professionale: arriva al Centro commerciale I Gigli l’iniziativa “Direzione Futuro”, un appuntamento dedicato ai giovani che guardano con interesse al mercato del lavoro. “Direzione Futuro” è un evento organizzato dal Centro per l’Impiego di Sesto Fiorentino, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, con l’obiettivo di far conoscere i servizi e le possibilità messe a disposizione da Arti – Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego della Regione Toscana. L’incontro si terrà martedì 27 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30, presso lo spazio Gi-Working, al primo piano del Centro Commerciale I Gigli. “Il Centro commerciale non è solo un luogo di acquisto, ma uno spazio di utilità e servizio per il territorio – afferma Saviola Chesi, direttrice del Centro commerciale I Gigli – Siamo costantemente attenti alle esigenze dei nostri visitatori e il legame con il territorio ci consente di creare occasioni concrete come “Direzione Futuro. Grazie alla collaborazione con Arti”, possiamo favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, mettendo a disposizione dei giovani strumenti utili per orientarsi, informarsi e avvicinarsi consapevolmente al mondo professionale”. La presenza di Arti all’interno de I Gigli rappresenta un presidio stabile e qualifica- to: lo sportello è attivo nell’area Gi-Working, ed è aperto ogni martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, offrendo servizi gratuiti di orientamento, infor- mazione e supporto sia ai cittadini sia alle imprese. “Con iniziative come “Direzione Futuro”, – si legge in una nota – il Centro commerciale I Gigli conferma il proprio ruolo di hub territoriale, capace di mettere in relazione persone, istituzioni e attività, contribuendo in modo concreto allo sviluppo occupazionale locale”.