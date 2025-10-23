Alla parrocchia di Brucianesi torna la “Festa della castagna”: domenica 26 fra necci, polenta e vino novello

LASTRA A SIGNA – Appuntamento da non perdere per gli amanti delle castagne e delle sagre di autunno. Domenica 26 ottobre, infatti, sarà la parrocchia di Santa Maria a Brucianesi a ospitare la “Festa della castagna”, un pomeriggio di spensieratezza e buon cibo con caldarroste, ficattole, necci, polenta e vin novo organizzato con il patrocinio […]

LASTRA A SIGNA – Appuntamento da non perdere per gli amanti delle castagne e delle sagre di autunno. Domenica 26 ottobre, infatti, sarà la parrocchia di Santa Maria a Brucianesi a ospitare la “Festa della castagna”, un pomeriggio di spensieratezza e buon cibo con caldarroste, ficattole, necci, polenta e vin novo organizzato con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa. E per chi vorrà tentare la fortuna, ci sarà anche la fiera di beneficenza. A partire dalle 14.30, quindi, anche in caso di pioggia visto che la festa sarà interamente al coperto, tutti a Brucianesi per sostenere la parrocchia e l’impegno di gruppo di infaticabili volontari.