CAMPI BISENZIO – Allerta neve e ghiaccio in Metrocittà Firenze. Aggiornamenti: la viabilità di competenza è tutta transitabile con dotazioni invernali; alcuni tratti potrebbero necessitare di catene montate anche se dotati di gomme termiche a causa di presenza di ghiaccio. I Comuni di Palazzuolo sul Senio, Marradi e Vaglia mercoledì 7 gennaio terranno chiuse le […]

CAMPI BISENZIO – Allerta neve e ghiaccio in Metrocittà Firenze. Aggiornamenti: la viabilità di competenza è tutta transitabile con dotazioni invernali; alcuni tratti potrebbero necessitare di catene montate anche se dotati di gomme termiche a causa di presenza di ghiaccio. I Comuni di Palazzuolo sul Senio, Marradi e Vaglia mercoledì 7 gennaio terranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, alcuni Comuni dell’area metropolitana terranno chiuse specifiche scuole. Si invita la popolazione ad informarsi presso i siti istituzionali e social dei rispettivi Comuni. Prudenza alla guida e, se possibile, limitare gli spostamento non necessari.

