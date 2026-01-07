CAMPI BISENZIO – Allerta neve e ghiaccio sul territorio della Metrocittà Firenze. La viabilità di competenza è tutta transitabile con dotazioni invernali; alcuni tratti potrebbero necessitare di catene montate anche se i mezzi sono dotati di gomme termiche a causa di presenza di ghiaccio. I Comuni di Palazzuolo sul Senio, Marradi e Vaglia oggi, mercoledì […]

CAMPI BISENZIO – Allerta neve e ghiaccio sul territorio della Metrocittà Firenze. La viabilità di competenza è tutta transitabile con dotazioni invernali; alcuni tratti potrebbero necessitare di catene montate anche se i mezzi sono dotati di gomme termiche a causa di presenza di ghiaccio. I Comuni di Palazzuolo sul Senio, Marradi e Vaglia oggi, mercoledì 7 gennaio, terranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, alcuni Comuni dell’area metropolitana, invece, terranno chiuse specifiche scuole. “Si invita la popolazione a informarsi presso i siti istituzionali e social dei rispettivi Comuni. Prudenza alla guida e, se possibile, limitare gli spostamento non necessari”, si legge in una nota.