Buongiorno Ceramica, ultimi giorni tra mostre e curiosità

SESTO FIORENTINO – Ultimi due giorni per visitare le mostre di “Buongiorno ceramica”, la manifestazione organizzata dal Comune con il sostegno della Fondazione CR Firenze e la collaborazione della società fiorentina “Zaira”. All’Archivio della Ceramica Sestese (via Savonarola, tra la pieve di San Martino e la Stazione Fs) si possono visitare due mostre: “Arte operaia. Il processo produttivo della Manifattura Ginori degli anni Trenta” e “Il vino e Bacco nella ceramica sestese”. La prima, promossa dal Comune di Sesto in collaborazione con lo Spi Cgil, racconta con suggestive foto inedite, la vita e il lavoro all’interno della Manifattura Richard Ginori alla vigilia della seconda guerra mondiale, in un momento segnato anche dal timore che il conflitto potesse distruggere la fabbrica. Gli scatti documentano con straordinaria intensità le diverse fasi della produzione in quegli anni, offrendo al tempo stesso uno spaccato umano e sociale della vita in manifattura: i volti dei lavoratori, i gesti quotidiani, gli ambienti di lavoro, le competenze artigianali e i processi produttivi che hanno reso celebre la produzione sestese nel mondo.

Le immagini furono fatte scattare dal direttore tecnico della Manifattura Ginori dell’epoca, Rolando Cirri, che poi decise di donarle al Comune. Completano il percorso espositivo, i filmati storici dell’Istituto Luce dedicati alla fabbrica sestese. L’occasione di “Buongiorno Ceramica” consente di scoprire l’Archivio sestese, un luogo affascinante che conserva la memoria delle numerose fabbriche operanti nel settore a Sesto durante il Novecento e poi non più funzionanti: calchi, gessi, opere, documenti che – senza quella lungimirante decisione – sarebbero andati dispersi. La sede è stata risistemata dopo l’alluvione che ha colpito la città nel 2025 e, in occasione della manifestazione, mette in mostra anche una selezione di opere dedicate al vino e al mito di Bacco.

Ma non è finita qui: oltre alle due mostre, in questo fine settimana è possibile partecipare al percorso multisensoriale “Vietato non toccare” e al laboratorio per grandi e piccini “Archeologi per un giorno”, un vero e proprio scavo simulato. Ne sono promotori, l’Università degli Studi di Siena, il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino e il Museo e Istituto Fiorentino della Preistoria. L’accesso all’Archivio è libero e l’orario di apertura in questo fine settimana è il seguente: sabato 30, 10–12.30 – 15.30–18; domenica 31, 15.30-18). Maggiori informazioni su http://ceramicasesto.it e al link http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/novita/comunicati/buongiorno-ceramica-2026.