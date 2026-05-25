Elezioni. Damiano Sforzi (centrosinistra) sindaco di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – “Sono contentissimo del mio risultato e del risultato delle liste che mi sostengono che hanno fatto un’ottima performance”. Così Damiano Sforzi dopo i risultati elettorali che lo portano ad essere sindaco di Sesto Fiorentino. La sua coalizione formata da Partito Democratico, Avs, PerSesto e M5S, ha ottenuto oltre il 56,29%. I sestesi dice Sforzi hanno premiato “la coerenza e la continuità con il lavoro svolto. – dice – Mi sono presentato ai sestesi con 10 anni di governo di questa città e questo è stato apprezzato”. Nella sede del comitato elettorale di via Gramsci, vicino al cinema Grotta, dopo i primi risultati, si festeggia. Ci sono i candidati al consiglio comunale, gli ex consiglieri, c’è Lorenzo Falchi e alle 18.30 arriva anche il presidente della Regione Eugenio Giani a complimentarsi con Sforzi. Prima anche la candidata sindaco del centrodestra Stefania Papa era passata a stringere la mano al nuovo sindaco. Tra i primi impegni, dice Sforzi ci sarà l’aeroporto e la scuola. “La prima cosa sarà verificare il ricorso per l’aeroporto per essere aggiornato, riproposto e darò mandato agli uffici di aggiornare. – dice il nuovo sindaco – Ho intenzione di fare un tavolo sulla scuola. La scuola è uno dei punti del mio programma ci sono molti candidati che vengono da quel mondo. Credo che sulla parte dei servizi educativi e scolastici si debba innescare degli elementi di novità vera perchè da lì passa il nostro futuro”.

Un risultato interessante arriva anche dalle liste che lo hanno sostenuto (Partito Democratico, Avs Sinistra Italiana Sesto, PerSesto e Movimento 5 Stelle). PerSesto e Avs hanno perso qualche punto rispetto al 2021 quando fu eletto Falchi, mentre il Pd ha perso circa 6 punti rispetto a cinque anni fa. “Sono contentissimo del mio risultato e del risultato delle liste che mi sostengono che hanno fatto un’ottima performance. – dice Sforzi – C’è una ridistribuzione di voti che riequilibra le tre forze e poi c’è l’impegno del Movimento 5 Stelle. Un dato importante che esce da queste elezioni è che la destra arriva a malapena al 20% e il centrosinistra e la sinistra arrivano all’80%”. Un risultato buono è stato quello di Beatrice Corsi sostenuta da Ecolò che raggiunge il 12,88%, mentre Stefania Papa, candidata del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia-Udc e Di più per Sesto), ha raggiunto l’11,92. Alessandro Martini (Sesto Riformista) ha confermato le previsioni con una performance che lo portano a superare il 10%, mentre Daniele Brunori con la lista civica Via Nova si ferma all’8,74%. Secondo i primi conteggi alla maggioranza toccherebbero 15 consiglieri (6 Pd, 5 PerSesto, 4 Avs), 9 all’opposizione: 3 Centrodestra, 2 Ecolò, 2 Via Nova e 2 Sesto Riformista.