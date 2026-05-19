Approvata una variazione di bilancio da oltre 2 milioni. Si farà anche la rotonda all’incrocio fra via Livornese e via Ponte Nuovo

LASTRA A SIGNA – Durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata “un’importante – si legge in una nota – e sostanziosa variazione di bilancio”. Per una cifra complessiva di 2.218.900 euro, che va a utilizzare una parte dell’avanzo previsto nel bilancio consuntivo 2025 e riguarda “alcuni interventi strategici su scuole, edifici pubblici, impianti sportivi, infrastrutture […]

LASTRA A SIGNA – Durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata “un’importante – si legge in una nota – e sostanziosa variazione di bilancio”. Per una cifra complessiva di 2.218.900 euro, che va a utilizzare una parte dell’avanzo previsto nel bilancio consuntivo 2025 e riguarda “alcuni interventi strategici su scuole, edifici pubblici, impianti sportivi, infrastrutture stradali”. In particolare, tra gli interventi più significativi, la scuola primaria Santa Maria a Castagnolo sarà oggetto “di importanti progetti di riqualificazione: 140.000 euro saranno destinati ad adeguamenti sulla prevenzione incendi, 120.000 euro al rinnovamento dell’impianto di riscaldamento e di parte della rete dell’acqua sanitaria e 100.000 euro per la sostituzione della caldaia”.

Altro progetto riguardante un istituto scolastico è il rifacimento della copertura della scuola primaria di Malmantile Milite Ignoto: sono stati infatti stanziati 240.000 euro per i lavori al tetto con il rinnovamento completo di quest’ultimo e del controsoffitto. Per quanto riguarda le infrastrutture stradali “un finanziamento importante e strategico dell’ultima variazione di bilancio riguarda i 550.000 euro per la realizzazione della rotonda all’incrocio fra via Livornese e via Ponte Nuovo, intervento che va a completare il progetto del primo lotto dei lavori della variante a via Livornese”.

Un ulteriore intervento riguardante un edificio pubblico è l’introduzione di un impianto di climatizzazione all’interno delle sale comuni del Centro sociale residenziale: per questo progetto sono stati impegnati 45.500 euro che si vanno ad aggiungere a 74.500 euro ottenuti da un finanziamento regionale. L’intervento andrà a migliorare la vivibilità degli ambienti interni del Centro sociale, in particolare in quelle sale dove gli anziani residenti della struttura passano molto tempo. Infine 140.000 euro sono stati stanziati per il rifacimento del parcheggio davanti al Palazzetto dello sport, che adesso presenta una pavimentazione in ghiaia e che sarà completamento riqualificato e asfaltato con 48 stalli per la sosta.