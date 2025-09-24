Allo Start la terza edizione di Armonia

CALENZANO – Sabato 27 e domenica 28 settembre allo Start di via Garibaldi, torna la terza edizione di “Armonia”: festival dedicato al mondo olistico a 360 gradi con ingresso gratuito e il patrocinio del Comune. Trattamenti energetici, massaggi, spazio tarocchi, mercatino. Tra le discipline presentate da 25 professionisti: naturopatia, alimentazione, cosmetica naturale, analisi campo aurico, riequilibrio dei chakra, yoga della risata, reiki, tai chi, percorsi di mindfulness, coaching, meditazione, pranoterapia, numerologia, costellazioni familiari, fiori di Bach, carta del cielo. Presenti privati, scuole e associazioni provenienti non solo dal territorio locale Calenzano, Sesto, Campi e Firenze ma anche da tutta la Toscana. Ogni 30 minuti sarà possibile assistere gratuitamente a conferenze, workshop e presentazione libri con tematiche che spaziano dal benessere psico-fisico all’intelligenza artificiale, dal paranormale agli aiuti umanitari per Gaza. Nei 400 metri della fiera ci saranno anche mercatini con cristalli, candele, pietre, prodotti e oggetti energetici, prodotti a base di lavanda, un angolo carte e tarocchi e uno spazio per conferenze e prove pratiche di gruppo che si susseguiranno ogni 30 minuti sempre con accesso gratuito. Non mancherà anche un piccolo spazio ristoro per i pranzi e le merende del sabato e della domenica. Orari: sabato 27, dalle 14 alle 19 domenica 28, dalle 10 alle 19