Amore, gelosia e potere: al Teatrodante Carlo Monni la prima regionale di “Otello” con Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio

CAMPI BISENZIO – Amore, gelosia e potere: al Teatrodante Carlo Monni in prima regionale domani, domenica 25 gennaio, alle 21 va in scena “Otello”. Il capolavoro di William Shakespeare torna sul palcoscenico in una potente rilettura diretta da Giorgio Pasotti, artista poliedrico di grande successo tra cinema, teatro e tv, con una drammaturgia originale firmata da Dacia Maraini. Al centro della vicenda, la relazione intensa e tragica tra Desdemona, donna coraggiosa e libera, e Otello, lo straniero, l’uomo “diverso”, che viene amato contro ogni pregiudizio e ostilità. Una scelta d’amore che sfida le convenzioni e che finisce soffocata da una spirale di sospetto e violenza. Nel ruolo di Otello, Giacomo Giorgio, attore amato dal grande pubblico per “Mare fuori”. dà corpo a un personaggio complesso e tormentato, restituendo al pubblico tutta la forza e la contraddizione di un uomo incapace di amare senza distruggere. In quello di Iago, Giorgio Pasotti, e con Claudia Tosoni, Gerardo Maffei, Diego Migeni, Salvatore Rancatore, Andrea Papale e Dalia Aly.

La produzione è di Teatro Stabile d’Abruzzo, Marche Teatro, Stefano Francioni Produzioni, in collaborazione con Teatro Maria Caniglia che rende la celebre opera shakespeariana uno strumento di riflessione potente, soprattutto per le giovani generazioni, chiamate a interrogarsi su cosa accade quando l’amore smette di essere relazione e diventa controllo. Nel pomeriggio, invece, alle 18.30, la presentazione del libro di Pasotti, “Ora”, in dialogo con Andrea Bacci, presidente della Fondazione Accademia dei Perseveranti, nell’ambito di CaRa – Campi Racconta, la rassegna letteraria ponte tra libri e teatro (info www.teatrodante.it). Ispirato al fenomeno delle csiddette “grandi dimissioni” post-pandemia, racconta di Alessio Ferrari, un avvocato di successo che, stanco della sua vita frenetica e superficiale, decide di dare una svolta radicale. Il libro affronta il tema del valore del “qui e ora” e di un cambio vita coraggioso, con la seconda parte ambientata in montagna, con l’avvocato Ferrari che molla tutto e acquista un maso in Trentino. Info: 055.8940864 – WhatsApp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it.