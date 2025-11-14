Anche nelle Signe settimana di mobilitazione nazionale dello Spi-Cgil dal 17 al 21 novembre

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Nella settimana dal 17 al 21 novembre è stata indetta dallo Spi-Cgil la mobilitazione nazionale dei pensionati sui temi che riguardano le persone anziane, anche in vista dello sciopero generale proclamato per il 12 dicembre 2025. Per questo la Lega Silvano Sarti dello Spi-Cgil delle Signe organizzerà la presenza e il volantinaggio nei mercati di San Piero a Ponti, San Mauro, Signa e Lastra a Signa. Con queste date: martedì 18 novembre a San Piero a Ponti, mercoledì 19 novembre a San Mauro, venerdì 21 novembre a Signa e sabato 22 a Lastra a Signa dove “saranno a disposizione di chiunque abbia domande e richieste o semplicemente voglia scambiare due parole. Le rivendicazioni della Cgil per cambiare la manovra finanziaria non riguardano solo i lavoratori attivi; riguardano anche i pensionati. Mentre il Governo investe nelle armi, il sindacato si occupa delle persone”. A tal proposito la Cgil chiede “la piena rivalutazione delle pensioni e l’estensione della quattordicesima; la flessibilità nella età di pensionamento perché è inaccettabile che il lavoro si trasformi in una schiavitù senza fine; l’introduzione di una pensione di garanzia per i giovani di oggi che rischiano di ritrovarsi un domani senza pensione, pur avendo lavorato tutta la vita. Per gli anziani che sono sempre più numerosi lo Spi-Cgil chiede di dare attuazione e di finanziare la legge sulla non autosufficienza approvata nel 2023; rafforzare l’assistenza domiciliare; rendere sostenibili le rette per le Rsa. C’è chi si fa vivo con i cittadini solo sotto elezioni. La Cgil c’è sempre ogni giorno, nei luoghi di lavoro, nelle proprie sedi, ovunque ci sia bisogno di una tutela e di un servizio”.