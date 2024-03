Anpi Campi Bisenzio, serata di confronto e dibattito con Bassam Saleh. E una cena per contribuire a ristrutturare la sede alluvionata

CAMPI BISENZIO – La sezione Anpi Lanciotto Ballerini di Campi Bisenzio organizza una serata “per la comunità antifascista – si legge in una nota – della Piana”. L’appuntamento è per il 22 marzo presso il Circolo SMS di San Martino, in via San Martino, Campi Bisenzio, con inizio alle 18. “Cessate il fuoco ora, basta […]

CAMPI BISENZIO – La sezione Anpi Lanciotto Ballerini di Campi Bisenzio organizza una serata “per la comunità antifascista – si legge in una nota – della Piana”. L’appuntamento è per il 22 marzo presso il Circolo SMS di San Martino, in via San Martino, Campi Bisenzio, con inizio alle 18. “Cessate il fuoco ora, basta genocidio. Fine dell’occupazione, diritto all’autodeterminazione per il popolo palestinese”, questo il tema dell’incontro, che “sottolinea – spiegano da Anpi – la necessità di affrontare con urgenza la drammatica situazione che, dal 1947 a oggi, sta devastando i territori e il popolo palestinese, con la cancellazione, tra i tanti diritti, anche di quello più elementare, che è il diritto alla vita e all’autodeterminazione del popolo stesso. L’incontro permetterà di ascoltare la narrazione del noto giornalista della comunità palestinese, Bassam Saleh, che parlerà dell’occupazione illegale e di più di 70 anni di risoluzioni ONU disattese da Israele, passando ai fatti più recenti sui bombardamenti di Gaza ed il genocidio perpetrato che, dal 7 ottobre ad oggi, conta 27.238 mila morti, di cui 12.000 mila bambini, 66.452 mila feriti, bambini mutilati ed intere famiglie uccise ogni giorno”.

La serata prevede la proiezione del cortometraggio “Sumud” di Carlo Ruggiero, che offre uno sguardo toccante sulla realtà di Gaza prima dei bombardamenti. Presso il circolo, la Casa dei Diritti dei Popoli di Firenze curerà una mostra sulla Palestina, offrendo ulteriori spunti di riflessione. Il momento di confronto si concluderà con una cena a buffet al costo di 15 euro a persona, su prenotazione. Verranno destinati 2 euro del costo della cena di ogni singola prenotazione per la raccolta fondi per il ripristino della sede Anpi Campi Bisenzio, rimasta alluvionata. Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare i numeri 3392408057 o 3489304828. L’evento è organizzato in collaborazione con il Collettivo di fabbrica Gkn e Soms Insorgiamo, il Cantiere Sociale Camilo Cienfuegos, la Casa dei Diritti dei Popoli Firenze, con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio.