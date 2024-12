Antonio Scurati al Festival “Giorni di Storia”

SESTO FIORENTINO -L’affresco dell’Italia fascista sui fronti del secondo conflitto mondiale, gli errori, gli orrori e l’eroismo ancora possibile per uomini e donne reduci da vent’anni di dittatura. Antonio Scurati presenterà il suo ultimo libro “M. L’ora del destino” (Bompiani, 2024), venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 18 al Cinema Grotta di Sesto Fiorentino, nell’ambito di Giorni di Storia, il festival di incontri, spettacoli e talk promosso dai Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano, con il supporto di Unicoop Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Consiglio Regionale della Toscana, nell’ambito delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione. A cura della libreria Rinascita Ubik. L’evento è a ingresso libero con prenotazione via email a sestofiorentino@ubiklibri.it. Con “M. Il figlio del secolo”, Antonio Scurati ha raccontato per la prima volta il fascismo attraverso Benito Mussolini. Con “M. L’uomo della provvidenza” ha fatto rivivere i “fascistissimi” anni del consenso. In “M. Gli ultimi giorni dell’Europa” ha messo in scena l’inizio della fine, con l’abbraccio fatale tra il Duce del fascismo e il Führer del nazismo. In questo quarto libro “M. L’ora del destino”, Scurati tratteggia il ritratto al nero di un uomo di fronte al destino che ha plasmato per sé e per un’intera nazione, un uomo solo all’incrocio tra il parallelo del crepuscolo e un meridiano di sangue.