SESTO FIORENTINO – Aperta, ieri pomeriggio, la struttura rinnovata dell’ex 0-3 di via Biancalani a Quercato. L’immobile è stato riqualifiato con i fondi del Pnrr per circa 800mila euro. Adesso la struttura ospita il centro Felicittà gestito dalla Sds fiorentina nord-ovest e l’associazione scout Cngei. I lavori hanno interessato sia il giardino che l’edificio di 360 metrei quadri che è stato riorganizato negli spazi interni. L’edifico è il primo NZEB (Nearly Zero Energy Building) presente sul territorio comunale.
Aperto l’ex 0-3 di via Biancalani: ospiterà Felicittà e gli scout Cngei
