Arena (Centrosinistra) “chiarimenti sulla revoca della gara per la nuova primaria a La Fogliaia”

CALENZANO – “A quanto ammontano le risorse economiche investite dalle due precedenti amministrazioni comunali per realizzare il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto definitivo ed esecutivo, la validazione del progetto stesso e tutte le spese tecniche correlate?”: è una delle domande presente nell’interrogazione che la capogruppo del Centrosinistra Maria Arena presenterà domani al consiglio comunale di Calenzano relativamente al progetto della scuola de La Fogliaia. La capogruppo Arena chiede “se prima di approvare la delibera di giunta per consentire la revoca della gara d’appalto, lo scorso 11 luglio era avvenuto un confronto con l’Istituto Comprensivo o con altri rappresentanti del mondo della scuola; come l’amministrazione intende risolvere i problemi logistici ed economici delle famiglie che non trovano spazio per i loro bambini alla scuota primaria Don Milani e che sono costrette a mandare i propri figli in strutture più lontane” e inoltre “come l’amministrazione intende affrontare il picco di alunni della scuola media, previsto in oltre 500 iscritti per l’anno scolastico 2026/2027, tenuto conto della distribuzione asimmetrica degli alunni della primaria che non consente un automatico bilanciamento fra gli spazi della Don Milani e delle medie” e “che tipo di percorso partecipato intende mettere in campo l’amministrazione con il mondo della scuola per verificare le esigenze di spazi dell’Istituto Comprensivo, se l’amministrazione, nel caso in cui questo percorso determinasse la necessità di un nuovo plesso scolastico quale quello già progettato per la Fogliaia, sia disponibile a rimetterlo in gara”.