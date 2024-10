Arrivano a Lastra a Signa le giornate di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT

LASTRA A SIGNA – Grazie alla sinergia con vari soggetti del territorio, torna anche quest’anno il programma di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT a Lastra a Signa. Nello specifico saranno offerte ai cittadini dei Comuni di Lastra a Signa e Signa 48 visite dermatologiche gratuite di Progetto melanoma ANT e 16 visite gratuite di Progetto mammella per le donne sotto i 45 anni. Nello specifico, grazie al Progetto melanoma sarà possibile accedere a visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia, indagine che consente la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. Con il Progetto mammella saranno invece a disposizione visite senologiche con ecografia per la prevenzione dei tumori della Mammella, riservate alle donne sotto i 45 anni.

Le visite di Progetto mammella si terranno il 13 novembre presso il Presidio Alfa Columbus, in via Livornese 277 a Lastra a Signa. Per Progetto melanoma le date saranno invece 19, 20 novembre e 3 dicembre, nella stessa sede e sono riservate ai cittadini dei Comuni di Signa e Lastra a Signa. Le prenotazioni online inizieranno il 29 ottobre per Progetto mammella e il giorno 11 novembre per Progetto melanoma, sempre a partire dalle 10. Per accedere alle visite occorre registrarsi e prenotare il proprio appuntamento al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite.

L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio e i contributi dei Comuni di Signa e Lastra a Signa e ha ricevuto anche il patrocinio dell’Azienda Usl Toscana Centro. Fondamentali sono stato il sostegno economico di Farmapiana e la collaborazione di sezione soci Le Signe di Unicoop Firenze. “I progetti di prevenzione oncologica gratuita ANT a Signa e Lastra a Signa sono attivi ormai dal 2013, – ha detto Simone Martini, delegato ANT Firenze – la collaborazione con le due amministrazioni comunali, ma anche con la locale sezione soci di Unicoop Firenze e con Farmapiana, è la testimonianza che si può costruire una rete integrata di collaborazione preziosa fra pubblico e privato. L’obiettivo è quello di rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica. Siamo orgogliosi del lavoro fatto in tanti anni in questo territorio. Mettere a disposizione queste giornate gratuitamente, in un momento in cui anche le condizioni economiche di molti sono diventate più difficili, rappresenta davvero un importante traguardo. Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo dei partner che sono qui oggi, ma anche dei tanti cittadini che ogni giorno sostengono ANT con le loro donazioni e dei Volontari che si impegnano nelle attività della nostra Fondazione”.

“Prosegue a Lastra a Signa la collaborazione tra Fondazione ANT e l’amministrazione comunale – ha spiegato la vicesindaco e assessore alle politiche sociali Annamaria Di Giovanni- per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione che davvero può salvare la vita: il senso di questa campagna è invitare le donne a eseguire periodicamente questi screening mirati. Ringraziamo ANT per il lavoro che svolge a servizio della salute della nostra comunità e USL Toscana Centro che ha messo a disposizione i locali dell’Alfa Columbus per queste giornate di visite gratuite”. Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana, con un numero di visite sempre in crescita. Nella nostra regione, nel solo anno 2023, sono stati sottoposti a visita tramite i vari progetti di prevenzione ANT oltre 3000 pazienti. Per conoscere tutte le date di prevenzione oncologica gratuita che ogni mese ANT organizza in Toscana e sapere come prenotarsi, è possibile visitare la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.