Arrivano nei giardini i giochi a tema per bambini

CALENZANO – Giochi per i bambini a tema api, esplorazioni spaziali e sport. È stato approvato dalla Giunta comunale il progetto, per un importo di 139mila euro più Iva, per la riqualificazione delle aree gioco nei giardini di piazza della Resistenza, di via Tagliafraschi e Squilloni a Settimelloe di via Poggio del tesoro a Le Croci.

“Con questi interventi – dichiara il vicesindaco con delega al Verde pubblico, Alberto Giusti – andiamo a rinnovare alcuni dei giardini pubblici più importanti e frequentati di Calenzano, con un investimento in giochi e arredi nuovi, inclusivi e realizzati in materiali resistenti che avranno bisogno di minore manutenzione. In particolare bambine e bambini troveranno spazi a tema naturalistico come in piazza della Resistenza, in cui i giochi in legno di robinia saranno dedicati al mondo delle api, mentre saranno ispirati al mondo dell’esplorazione spaziale quelli in via Tagliafraschi a Settimello. Qui come a Le Croci abbiamo scelto di differenziare aree e attrezzature in base all’età, in modo da garantire a ciascuno giochi adeguati. Si tratta di una prima tranche, dopo la quale arriveranno nuovi investimenti nel 2023, basati sempre sul principio della durabilità delle attrezzature e sulla differenziazione degli spazi per attività ludico-sportive, per andare a completare la sostituzione dei giochi su tutto il territorio calenzanese”.

Ogni area gioco ha un tema specifico individuato in base alla fascia di età dell’utenza che li frequenta maggiormente. In piazza della Resistenza, che vede la presenza soprattutto di bambini in età prescolare data la presenza di un asilo nido e di una scuola dell’infanzia, i giochi saranno dedicati alle api e saranno installati giochi a molla, un piccolo scivolo, una giostra, due casette e altalene inclusive.

Nell’area verde a Settimello saranno create due zone distinte per utenti di età diversa a tema esplorazione spaziale: una con torre scivolo, arrampicata e palestra, un’altalena doppia; l’altra con piccolo scivolo, gioco a molla, sagoma in gomma e un’attrezzatura ludica con la sabbia.

Anche in via Poggio del tesoro a Le Croci saranno create due zone per fascia di età, una a tema sport per i bambini tra i 6 e il 14 anni, con una struttura di arrampicata in corda, un’altalena doppia e una seconda area per i più piccoli con altalena e piccolo scivolo.

Infine, nei giardini di via don Milani, principalmente dedicati ai ragazzi in età scolare e dai preadolescenti, sarà installato un tappeto elastico a fianco dell’altalena, primo elemento di arredo propedeutico a una prossima riqualificazione.

I nuovi arredi arrivano a seguito delle rimozioni avvenute nei mesi scorsi dopo la fase di valutazione tecnica, secondo la quale diverse strutture ludiche erano risultate a fine vita e rimosse per questioni di sicurezza.