Aumenti illegittimi Netflix: come chiedere il rimborso aderendo alla class action Mdc

CAMPI BISENZIO – Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) ha costituito un pool di legali che sosterranno le buone ragioni degli abbonati di Netflix nelle richieste di “immediata riduzione dell’importo in vigore e di restituzione degli aumenti già versati illegittimamente”, dopo la sentenza del tribunale di Roma, sollecitata da un esposto del Movimento consumatori, con cui sono stati dichiarati illegittimi gli aumenti degli abbonamenti Base e Standard sottoscritti dal 2017 al 2023. Le somme da recuperare possono ammontare a centinaia di euro in rapporto alle annualità di abbonamento sottoscritte. Per facilitare le informazioni e l’adesione alla class action Mdc ha predisposto⁠ un form da compilare al link e una ⁠⁠e-mail dedicata classactionmdc@mdc.it. Gli abbonati Netflix possono riempire il form e lasciare i loro contatti per restare informati sugli sviluppi dell’iniziativa e sulle azioni che Netflix porrà in essere in esecuzione della sentenza. Il tribunale di Roma ha dichiarato nulle le clausole 3.5 e 6.4 delle Condizioni di Utilizzo del Servizio Netflix, che disciplinano la modifica unilaterale delle condizioni economiche (esempio, il prezzo dell’abbonamento) normative ( le “regole del gioco” tra le parti). Netflix ha facoltà di presentare ricorso. Mdc informerà chiunque compilerà il form sugli sviluppi. Il form da compilare è disponibile al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBB6oP0uRwvTg21K_qXUpFNd-Ix_zOSIMAMisr66VVc7ROfw/viewform?usp=publish-editor.

Avvocato Barbara Gualtieri (Movimento Difesa Cittadino Firenze)