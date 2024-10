Autostrada: incidente nel tratto tra Calenzano-Sesto- Barberino

CALENZANO – Alle 12.30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello, in direzione Bologna ci sono stati 9 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 261, che ha visto coinvolto un mezzo pesante intraversatosi autonomamente bloccando l’intera carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo, che in un primo momento hanno richiesto una temporanea chiusura del tratto autostradale compreso tra Barberino e Firenzuola verso Bologna. Attualmente, in quel tratto, il traffico transita su due corsie in direzione Bologna. Per i soli veicoli leggeri, diretti verso Bologna, Autostrade consiglia di uscire a Calenzano, percorrere la SP 8 Militare Barberinese e rientrare a Firenzuola sulla A1 Direttissima.