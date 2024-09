“Avevo ancora tanto da dirti”: lunedì 23 all’Sms di Rifredi la presentazione del libro di Pietro Trapassi 

CAMPI BISENZIO – Lunedì 23 settembre alle 17, presso la sala biblioteca in via Vittorio Emanuele II 135, ci sarà la presentazione dell’ultimo libro di Pietro Trapassi, “Avevo ancora tanto da dirti”. La Società di Mutuo Soccorso di Rifredi 1883, da oltre 134 anni un vivace punto di riferimento politico, culturale e ricreativo per il […]

CAMPI BISENZIO – Lunedì 23 settembre alle 17, presso la sala biblioteca in via Vittorio Emanuele II 135, ci sarà la presentazione dell’ultimo libro di Pietro Trapassi, “Avevo ancora tanto da dirti”. La Società di Mutuo Soccorso di Rifredi 1883, da oltre 134 anni un vivace punto di riferimento politico, culturale e ricreativo per il quartiere di Rifredi e per la città di Firenze: all’interno degli incontri letterari ”Un autore, un libro”, curati da Clara Vella e Arrighetta Casini, e ospitati appunto nella sala biblioteca, si parlerà del romanzo di Trapassi, ambientato nella Firenze degli anni ’70 e ’80 del Novecento, in cui si svolge la vicenda sentimentale di una coppia che si trova a dover affrontare la malattia.

Con narrazione coinvolgente Trapassi, nel seguire le dinamiche oscure della vita dei protagonisti, finisce per affrontare i temi universali dell’amore, della malattia e della perdita, e della necessità di affrontare le scelte con coraggio e determinazione.