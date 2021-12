Avis: raccolti oltre 13mila unità alimentari per la corsa dei Babbi Natale

CALENZANO – Si è tenuta ieri, 5 dicembre, la corsa dei Babbi Natale organizzata da Avia Zonale Scandicci – Le Signe e Avis Sesto Fiorentino. La corsa, che ha interessato le strade del capoluogo, ha permesso la raccolta di prodotti di prima necessità per Unicef di Prato da inviare ai bambini malnutriti dei Paesi in difficoltà. Sono stati raccolti 13.090 unità alimentari di emergenza (RUTF).

A sostenere anche Carvillage Firenze, il CSI Firenze, la Pubblica Assistenza L’avvenire sezione La Querce, il Circolo Arci Casa del Popolo di Calenzano e il Comune di Calenzano.

La Presidente dell’Unicef Prato, Laura Badiani, ha ricordato che “le confezioni di alimento terapeutico pronto all’uso per bambini e infanti rappresentano la migliore risposta, tecnica e nutrizionale, per i piccoli sopravvissuti in stato di denutrizione e soprattutto per quelli che terminano la loro degenza ospedaliera dopo essere stati estratti e soccorsi dalle macerie”. Avis, in una nota, ricorda “la necessità di nuovi donatori che affianchino quelli che oggi mantengono attivo il sistema trasfusionale sia una costante emergenza molto vicina a noi, ma che spesso non viene raccolta nella sua reale importanza e cultura: una sacca di sangue donato può rappresentare per qualcuno il più importante e atteso regalo di Natale”.