Avs e Sinistra Sesto “Quella del Ministro Lollobrigida al Cnr è stata una passerella elettorale”

SESTO FIORENTINO – “Una passerella elettorale” così Avs e Sinistra Sesto Fiorentino definisce la visita di ieri del ministro Lollobrigida al Polo scientifico dell’Osmannoro. “Il Ministro Lollobrigida ieri si è presentato al Cnr di Sesto Fiorentino circondato dalla candidata sindaco del centrodestra. – si legge nella nota di Avs Sinistra Sesto Fiorentino – Un’immagine che la dice lunga su come questo Governo concepisce il rapporto con la scienza e la ricerca: solo come scenario per selfie e propaganda, mai come priorità strategica”. “Mentre il Ministro posa davanti ai laboratori – prosegue la nota di Avs e Sinistra Sesto Fiorentino – il Governo taglia i fondi strutturali alla ricerca pubblica, non affronta il dramma del precariato dei ricercatori e blocca gli investimenti necessari a rendere il nostro Paese competitivo nel futuro. La ricerca italiana va avanti non grazie alle passerelle dei ministri, ma nonostante le loro scelte”.

Avs e Sinistra Sesto Fiorentino sottolinea che “quello che più ci indigna è l’uso strumentale dell’ente: portarsi dietro la candidata sindaca della destra e l’attuale capogruppo di Fratelli d’Italia, trasformando una sede scientifica in un comizio elettorale, è un atto di grave scorrettezza istituzionale. Non è la prima volta che questo esecutivo confonde le istituzioni con il proprio palco elettorale, ma questa volta l’arroganza tocca un luogo simbolo del sapere e dell’innovazione. Alla ricerca servono piani seri di stabilizzazione, investimenti pluriennali e rispetto per chi lavora oltre a percorsi reali di stabilizzazione per i precari. Non servono visite lampo e foto di rito. Condividiamo l’indignazione della comunità scientifica del Cnr per lo spettacolo a cui è stata costretta ad assistere”.