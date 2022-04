Azienda Farmacie e Servizi spa: confermata Campostrini come amministratrice unica

SESTO FIORENTINO – Confermata Elena Campostrini amministratrice unica dell’Azienda Farmacie e Servizi Spa. La decisione è scaturita dall’assemblea della società interamente controllata dal Comune di Sesto Fiorentino, che si è tenuta ieri, venerdì 29 aprile. Alla seduta hanno preso parte il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore alle partecipate Sara Martini che hanno ringraziato Campostrini per il lavoro svolto nell’ultimo triennio, reso particolarmente complesso dall’emergenza sanitaria, e rivolto gli auguri di buon lavoro a tutte le componenti dell’azienda.

Nella stessa seduta, alla quale hanno preso parte anche il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore alle partecipate Sara Martini, è stato anche approvato il bilancio 2021, che si è chiuso con un valore di produzione pari a 10.784.614 euro, in crescita del 6% rispetto all’anno precedente, e un utile di circa 66.000 euro.

“Le farmacie comunali rappresentano un presidio insostituibile su tutto il nostro territorio – ricorda Falchi – Nei mesi più duri della pandemia, farmacie e farmacisti sono stati punti di riferimento per la popolazione, offrendo supporto e risposte e svolgendo una funzione fondamentale dal punto di vista sociale. Negli ultimi anni è stato intrapreso un percorso di consolidamento di questa storica e importantissima realtà, percorso che dovrà continuare nei prossimi anni affinché l’azienda sia sempre più in grado di rispondere alle esigenze della nostra città”.

“Il Consuntivo 2021 segna una inversione di tendenza rispetto al bilancio dello scorso anno – afferma Martini – e i dati relativi ai primi mesi 2022 lasciano ulteriormente intravedere un futuro migliore per l’azienda. Certo il lavoro da fare è molto e ci attendono importanti scelte nei prossimi mesi e anni. Auspico che tutti i gruppi politici presenti in città e in Consiglio comunale esprimano il proprio apporto di idee e proposte per il lavoro che ci attende in un tempo complesso, in continuo mutamento e caratterizzato da bisogni crescenti a livello sociale e sanitario”.

“All’avvocata Campostrini, al direttore Giovanni Turco e a tutte le farmaciste e i farmacisti va la gratitudine dell’Amministrazione comunale e di tutta la città, insieme ai migliori auguri di buon lavoro per il futuro”, concludono Falchi e Martini.