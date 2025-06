Bambina sale sul tetto del condominio: salva grazie all’intervento dei Carabinieri

CALENZANO – Si era rifugiata sul tetto di una abitazione sfuggendo al controllo dei nonni. Per fortuna la bambina di 6 anni è stata messa in salvo dai Carabinieri dell’Arma di Calenzano. Il fatto è accaduto mercoledì 11 giugno quando la piccola si era arrampicata sul tetto del palazzo in cui vive. Le forze dell’ordine […]

CALENZANO – Si era rifugiata sul tetto di una abitazione sfuggendo al controllo dei nonni. Per fortuna la bambina di 6 anni è stata messa in salvo dai Carabinieri dell’Arma di Calenzano. Il fatto è accaduto mercoledì 11 giugno quando la piccola si era arrampicata sul tetto del palazzo in cui vive. Le forze dell’ordine si sono attivate con velocità chiamate dalla famiglia della bambina sparita alla custodia dei nonni. Le ricerche sono partite nelle zone vicino all’abitazione, tra queste sono state controllate i giardini, i parchi giochi e altre aree adiacenti alla casa fino a quando la piccola non è stata notata sul tetto del condominio di sei piani. Ancora non è chiaro come la bambina sia arrivata fino alla copertura dell’edificio, pare che la piccola si fosse arrampicata dal balcone della propria abitazione. A quel punto la bambina è stata raggiunta e riportata ai genitori. Una storia a lieto fine anche se ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine.