Banco Fiorentino: un anno in crescita

CALENZANO – Un anno in crescita per il Banco Fiorentino Mugello, Impruneta, Signa: così lo hanno definito il presidente Paolo Raffini e il direttore generale Davide Menetti presentando, questa mattina nella sede dell’Istituto di credito in via del Colle, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Il bilancio si è chiuso con un utile netto di 26,205 milioni di euro, una raccolta totale da clientela pari a 1.738,7 milioni di euro e impieghi a famiglie e imprese per un totale di 855,1 milioni di euro netti; la raccolta diretta da clientela ammonta invece a 1.276,0 milioni di euro con un incremento complessivo di 147,5 milioni rispetto al 2020. La raccolta indiretta passa da 403 milioni euro a 462,7 milioni di euro, con un incremento di 59,7 milioni di euro.

La Banca copre un territorio di 56 comuni di competenza, distribuiti su 8 province con 29 sportelli attivi, 210 dipendenti e 41 ATM.

Il risultato d’esercizio è ancora più interessante se messo in relazione agli indici di qualità del credito, tra i quali emerge la copertura dei crediti deteriorati, passata da 51,91% del 2016, al 62% del 2018, al 65,65% del 2019, dell’82,13% del 2020 fino ad arrivare al 87,81% del 2021.

Il rapporto tra le masse di denaro che la banca raccoglie dalla clientela e quelle che impiega finanziando imprese e privati è pari a 67,41%.

Questi risultati, si legge nella nota dell’istituto di credito “confermano la solidità patrimoniale del Banco Fiorentino e la consistente attività di derisking operata in continuità con gli esercizi precedenti, a maggior ragione in una fase di grande incertezza per gli effetti e gli impatti della pandemia.Il Banco Fiorentino mantiene la propria rotta, in linea con i principi contabili vigenti, promuovendo, al centro della propria attività, i valori caratteristici del Credito Cooperativo”.

Nel 2021, prosegue la nota della banca, ha garantito “un importante sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese del territorio, svolgendo un ruolo significativo nella promozione del tessuto locale in ambito sociale ed economico”.

Il Banco Fiorentino, conclude la nota, “ha sostenuto numerosissime iniziative sociali, culturali, sportive, di volontariato e di promozione della cooperazione; contribuendo così concretamente – per senso di responsabilità sociale – allo sviluppo del territorio di riferimento, riversando oltre 300.000 euro a sostegno delle iniziative ritenute meritevoli”.