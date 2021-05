Bandiere della Croce Rossa per la sua giornata mondiale

SESTO FIORENTINO – La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno, quest’anno non potrà essere una festa ma la celebrazione dell’enorme sforzo dei circa 14 milioni di volontari della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel mondo, in prima linea nella lotta […]

SESTO FIORENTINO – La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno, quest’anno non potrà essere una festa ma la celebrazione dell’enorme sforzo dei circa 14 milioni di volontari della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel mondo, in prima linea nella lotta alla pandemia quanto in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti, senza sosta. Da qualche tempo la Croce Rossa ha una sede anche a Sesto Fiorentino alla stazione di piazza Galvani.

“Inarrestabili è l’hashtag lanciato a livello mondiale per questo 8 maggio, – si legge in una nota della Croce Rossa – come inarrestabile è stato dall’inizio della pandemia, l’operato dei volontari della Croce Rossa su tutti i fronti, riuscendo ad essere come sempre ovunque per chiunque. Oltre all’enorme attività sul fronte del Coronavirus (sanitarie e non solo) e l’attuale impegno nella campagna vaccinale, sono stati consegnati aiuti di ogni genere alla popolazione, non si è mai interrotta l’attività delle Unità di Strada a supporto delle persone senza fissa dimora, né l’attività di ascolto alle famiglie indigenti, così come sono proseguite le attività ordinarie di sostegno alla cittadinanza e le campagne di prevenzione e informazione rivolte ai più giovani”.

A causa della pandemia alcune iniziative previste per quest’anno sono state ripensate e sono approdate sui canali social. I Volontari under 32 hanno portato avanti progetti sul contrasto al bullismo, l’accettazione delle diversità, primo soccorso ed educazione sessuale e la promozione della cittadinanza attiva con alcuni istituti scolastici per più di 20 classi, hanno lavorato attivamente anche presso centri estivi comunali, il tutto nel pieno rispetto delle normative anti-contagio.

Ecco qualche numero: 13260 attivazioni di volontari; oltre 500 volontari attivi durante l’emergenza per un totale di 68.267 ore di servizio; 360 servizi Covid in ambulanza e 2792 servizi di emergenza sanitaria; 2 tende pre-triage e 1 drive through; circa 13.500 tamponi nelle scuole; 2.958 tamponi domiciliari o nelle RSA; oltre 1200 tamponi rapidi; oltre 2500 Screening VVF e Forze dell’Ordine; 1193 pasti consegnati; 4351 pacchi viveri consegnati; 1549 servizi tra consegna spese e farmaci a domicilio; più di 60.000 mascherine consegnate alla popolazione; 14 emergenze idrometeo; 4 ricerche dispersi.

Alle 18.30 si terrà il webinar aperto alla popolazione “Tra storia e diritto: l’evoluzione dei principi fondamentali e valori di croce rossa”. Parteciperanno il Colonnello Riccardo Romero Jasinski Cultore di Storia della Croce Rossa e della Medicina e Luisa Vierucci, Docente di Diritto Internazionale dell’Università di Firenze. A seguire un dibattito dedicato al confronto generazionale, relativo alla percezione di principi e valori della CRI da parte delle nuove generazioni di volontari rispetto a chi lo è da molti anni, esperienze, emozioni, riflessioni. Alle 20.45 della sera dell’8 maggio Torre San Niccolò a Firenze verrà illuminata di rosso in omaggio alla Croce Rossa