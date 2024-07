Baratti (Lega-FI) “Preoccupazione per l’aumento delle tariffe sui rifiuti”

CALENZANO – Preoccupazione per l’aumento delle tariffe sui rifiuti è espressa dal capogruppo della Lega-Forza Italia Daniele Baratti. “Ennesimo aumento da spiegare a famiglie e attività commerciali – afferma Baratti – Purtroppo avremo un incremento medio delle tariffe domestiche del 7,44%, con picchi che raggiungono il 17%. Per le utenze non domestiche, l’aumento medio è […]

CALENZANO – Preoccupazione per l’aumento delle tariffe sui rifiuti è espressa dal capogruppo della Lega-Forza Italia Daniele Baratti. “Ennesimo aumento da spiegare a famiglie e attività commerciali – afferma Baratti – Purtroppo avremo un incremento medio delle tariffe domestiche del 7,44%, con picchi che raggiungono il 17%. Per le utenze non domestiche, l’aumento medio è dell’8,71%, con differenze significative tra le varie attività: i bar e le pasticcerie subiranno un aumento del 14%, le pizzerie a taglio dell’11% e i ristoranti del 13%”. “Questi aumenti- sottolinea Baratti – si faranno sentire sui cittadini con il saldo a fine anno. È evidente a tutti che così diventa difficile andare avanti”.

Baratti ricorda che “alla fine del 2023 è stato approvato il piano rifiuti a livello regionale, un documento che riflette le grandi criticità dell’Ato Toscana Centro. Per gestire correttamente i rifiuti in un’ottica di economia circolare, è necessario dotare le città di impianti di selezione e riciclaggio adeguati, in grado di massimizzare l’efficienza del processo di recupero e valorizzazione”.

“Le principali criticità, dal mio punto di vista, – prosegue il capogruppo Lega- Forza Italia – risiedono nella fase transitoria, nei tempi di attuazione del piano e nei relativi investimenti. Inoltre, gli impianti previsti per la chiusura del ciclo di recupero e smaltimento sono sperimentali, non garantendo il pieno funzionamento al 100%. Cosa chiedo al Sindaco? Mi auguro che a settembre l’’amministrazione riesca a trovare dei fondi nel bilancio per mitigare almeno in parte questi aumenti”.