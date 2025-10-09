Basket sestese, buona la prima. All’esordio in campionato sconfitti i Jockers Olimpia Legnaia per 81-64

SESTO FIORENTINO – Meglio di così gli appassionati di basket di Sesto Fiorentino non potevano chiedere perché il campionato regionale DR1 si è aperto con una bella vittoria in casa con la squadra dei Jockers Olimpia Legnaia, che hanno giocato anche loro una bellissima e corretta partita al Palazzetto dello Sport Vinicio Tarli. Con le tribune gremite oltre che dai consueti tifosi, anche dalla squadra dei giovani atleti della squadra Esordienti 2014 Runner Basket Sestese, chiamati per l’occasione ad accompagnare la DR1 all’ingresso in campo. Insomma, una vera festa sia per la vittoria in campo che per la partecipazione del pubblico. La partita è terminata 81-64, in quanto a canestri realizzati per la Sestese si sono distinti Bonetti con 19 punti e Municchi con 16. Tra i Jockers i migliori realizzatori sono stati Casanova con 17 punti e Bellugi con 15.

Queste le parole del coach della Runner Basket Sestese Niccolò Milani a fine partita: “Vittoria non scontata perché i Jokers sono una squadra giovane e atletica con cui abbiamo faticato ad accoppiarci in difesa. La loro energia e le nostre brutte percentuali al tiro hanno fatto si che all’intervallo la partita fosse in sostanziale parità. Nello spogliatoio abbiamo cercato di concentrarci sui nostri punti di forza stringendo molto in difesa e dando ritmo al nostro attacco. I miei complimenti vanno alla mia squadra per la vittoria ed in particolare per aver rispettato per 40’ il piano partita. Dobbiamo continuare a lavorare ma la partenza è stata ottima. Un grandissimo grazie a tutto il pubblico nel “Muro Blu” che ci ha aiutato dando una grande carica ai ragazzi”. “Siamo felici di questa vittoria – ha aggiunto il capitano Lorenzo Lucarelli – che ci ha fatto iniziare il campionato fin da subito con il piede giusto, ci eravamo preparati molto bene per questo incontro durante gli allenamenti. Come capitano e portavoce della squadra ringrazio tutto il pubblico che è intervenuto al Palazzetto, tutti i tifosi tra cui bambini, i genitori che insieme alla grande organizzazione della Società ci hanno dato quella carica in più per esprimerci al meglio. Tutti gli atleti in campo ed in panchina hanno percepito questa grande partecipazione, la nostra vittoria è dedicata a loro”.