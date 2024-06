Brunori (Lega) “Il giardino di via Moravia: il Consiglio boccia la riqualificazione”

SESTO FIORENTINO – Respinta dal Consiglio, la mozione presentata dalla Lega, per la riqualificazione del giardino di via Moravia. “Gli esponenti del gruppo Per Sesto hanno adottato atteggiamenti evasivi, sviando la discussione con accuse infondate di strategie politiche denigratorie, anziché affrontare concretamente la richiesta di migliorare un’area verde di fondamentale importanza per la comunità. – […]

SESTO FIORENTINO – Respinta dal Consiglio, la mozione presentata dalla Lega, per la riqualificazione del giardino di via Moravia.

“Gli esponenti del gruppo Per Sesto hanno adottato atteggiamenti evasivi, sviando la discussione con accuse infondate di strategie politiche denigratorie, anziché affrontare concretamente la richiesta di migliorare un’area verde di fondamentale importanza per la comunità. – spiega Daniele Brunori capogruppo della Lega – L’intervento dell’assessore Beatrice Corsi ha ulteriormente aggravato la situazione, dimostrando una preoccupante mancanza di conoscenza dell’argomento. L’assessore ha confuso il giardino di via Moravia/Osmannoro con quello di via Sciascia/Pasolini, riferendo erroneamente sui lavori effettuati in quest’ultimo. Questo errore ha evidenziato una scarsa attenzione alle reali esigenze del quartiere e ha generato sconcerto tra i cittadini presenti”.

“Nonostante sia stato affermato che non vi fossero comunicazioni ufficiali al Comune riguardo alla necessità di riqualificare il giardino di via Moravia, – prosegue Brunori – i residenti riferiscono di aver inviato ben 11 segnalazioni dal 2021 all’URP, comunicazioni dirette in Comune negli ultimi anni, evidenziando la situazione critica e sollecitando interventi. La nostra mozione, presentata dal capogruppo Daniele Brunori, era chiara e mirata: riqualificare il giardino di via Moravia per garantire ai residenti uno spazio verde sicuro e accogliente. Tuttavia, la maggioranza ha deciso di bocciare la mozione, dimostrando una preoccupante disconnessione dalle necessità della comunità”.

“I cittadini di Sesto Fiorentino meritano un’amministrazione attenta e responsabile, capace di ascoltare e rispondere alle loro esigenze. – conclude Brunori – È grave che questa maggioranza non riesca ad ammettere semplicemente i problemi concreti solo perché presentati dalla Lega. Continueremo a impegnarci per la riqualificazione del giardino di via Moravia e per tutte le iniziative volte a migliorare la qualità della vita nella nostra città”.