Buoni servizio per i nidi: al via le domande

SESTO FIORENTINO – Fino al prossimo 27 giugno le famiglie dei bambini in lista d’attesa per l’ammissione ai nidi comunali possono presentare domanda di assegnazione dei buoni servizio per la frequenza dei nidi accreditati convenzionati per l’anno educativo 2022/2023.

Il contributo, destinato alle famiglie con ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni non superiore a 50mila euro, viene determinato come differenza tra la tariffa mensile applicata dal nido privato, al netto dei pasti, e la tariffa applicata per il corrispondente servizio nei nidi comunali, al netto dei pasti, a parità di condizione economica familiare, fino a un massimo di 400 euro mensili.

Tutte le informazioni, i requisiti e la modulistica sono disponibili sulla pagina dedicata del sito istituzionale all’indirizzo https://bit.ly/BuoniServizio2223.

Fino al 30 giugno sono inoltre riaperte le iscrizioni ai servizi educativi all’infanzia per la sola fascia dei piccolissimi (nati dal 1 gennaio 2022). Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito istituzionale all’indirizzo https://bit.ly/Nidi2223.