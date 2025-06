“Campi a tavola”: oltre 700 i biglietti venduti. Ma ci sono ancora tagliandi disponibili

CAMPI BISENZIO – Sono già oltre 700 i biglietti venduti per “Campi a tavola”, la cena all’aperto che sabato 21 giugno, a partire dalle 20, animerà via Santo Stefano e tutto il centro storico di Campi Bisenzio. Ma ci sono ancora posti disponibili e chi volesse partecipare può farlo fino a lunedì 16 giugno presso il Teatrodante Carlo Monni, i circoli, le associazioni e le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. L’elenco completo dei punti vendita è disponibile sul sito Internet del Comune di Campi Bisenzio (https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/vivere-il-comune/eventi/eventi-sociali/raduno-di-comunita/sagra/campi-a-tavola-di-nuovo-insieme-1) dove i punti vendita sono facilmente riconoscibili dalla locandina con la dicitura “Qui il tuo biglietto”. Organizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Campi Bisenzio, in collaborazione con Unicoop Firenze sezione soci di Campi Bisenzio, ChiantiBanca e le associazioni del territorio, “Campi a Tavola” punta a coinvolgere l’intera comunità, rafforzando la rete di relazioni tra cittadini e realtà associative. Il coordinamento per la gestione organizzativa è affidata al circolo arci Rinascita con il prezioso supporto di numerose associazioni del territorio e volontari che renderanno possibile l’iniziativa. “Una vera e propria festa del territorio, – si legge in una nota – che propone quattro diversi menù, compresa un’opzione dedicata ai celiaci, e che includono anche il tradizionale piatto a base di pecora, tipico della cucina campigiana. Questi i menù disponibili: Rucellai – Penne alla pecora, arista, fagioli, campigianina; Strozzi – Penne alla carrettiera, arista, fagioli, campigianina; Montalvo – Penne alla carrettiera, fagioli, verdure miste, dolce; Celiaco – Menù a scelta con prodotti per celiaci. Il contributo di partecipazione è di 20 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini fino a 12 anni. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo campiatavola@gmail.com oppure telefonare al numero 351 3283811.