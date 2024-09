Campi Bisenzio, il maltempo danneggia il rifugio per gli animali. L’appello: “Aiutateci a ripartire”

CAMPI BISENZIO – “La notte di domenica 8 settembre la furia del temporale ha causato la caduta di numerosi alberi, infrangendosi sulle stalle delle capre e delle pecore, mettendo in serio pericolo la loro vita e distruggendo praticamente tutto”. A dirlo sono gli operatori del rifugio “Chico Mendes” di Campi Bisenzio, che ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per ripartire dopo i danni del maltempo. “Il vento e la pioggia sono stati spietati, cancellando in una manciata di ore tutto ciò che avevamo costruito con tanti sforzi e sacrifici. Fortunatamente, – raccontano – nessun animale è rimasto ferito, anche se tutti erano terrorizzati e sotto shock”. “La zona dove vivevano capre e pecore non è in sicurezza e il danno è talmente grande che quella che è stata fino a ora la loro casa, non esiste più. Bisogna trasferirle in un’altra zona – spiegano – e costruire una nuova struttura dove potersi riparare. Abbiamo necessità di iniziare il prima possibile perché i temporali torneranno. La spesa stimata – continuano – è di circa 8.000 euro, una somma che ci spaventa enormemente perché va ben oltre le nostre possibilità del momento”. La raccolta fondi è vicina ai tremila euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/aiutaci-a-ricostruire-il