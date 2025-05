Campi Bisenzio: inaugurato il murales “Noi siamo una storia” in piazza Aldo Moro

CAMPI BISENZIO – Inaugurato ieri, sulla scalinata del giardino di piazza Aldo Moro, il murales “Noi siamo una storia”, realizzato dagli artisti italiani Mozz e Ninjaz. L’opera rappresenta un intervento artistico e urbano di forte impatto simbolico, in un luogo segnato dall’alluvione del 2023, oggi restituito alla cittadinanza. Commissionato all’interno del piano di riqualificazione urbana deliberato nell’aprile 2024, il murales si propone di valorizzare uno dei luoghi più frequentati della città, trasformando una semplice gradinata in un’opera d’arte interattiva e partecipativa. “La frase “Noi siamo una storia”, che dà il titolo all’opera, è composta da parole anamorfiche: visibili correttamente solo da un punto specifico, invitano chi osserva a muoversi, esplorare e compiere un percorso, – hanno detto gli artisti – un chiaro rimando al cammino individuale di ogni persona, alla mutevolezza della vita e al senso che si costruisce solo attraversandola”. “Ringraziamo gli artisti Andrea, in arte Mozz, e Vincenzo, in arte Ninjaz, per avere scelto questo spazio e per aver saputo coniugare arte e memoria collettiva, – ha aggiunto il vicesindaco Federica Petti – crediamo che l’arte abbia il compito di accogliere la cittadinanza, rendendo più belli e inclusivi i luoghi che abitiamo ogni giorno. Piazza Aldo Moro, segnata dall’alluvione, torna oggi a essere un simbolo di rinascita e condivisione”. L’opera è stata realizzata con vernici specifiche per superfici calpestabili, nel rispetto dell’ambiente e della fruibilità dello spazio.