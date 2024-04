“Campi Cer 2024”, nasce la prima Comunità Energetica Campigiana

CAMPI BISENZIO – Si chiama “Campi Cer 2024” ed è la prima Comunità Energetica Campigiana. Lunedì 8 aprile è stato infatti sottoscritto da una decina di campigiani lo statuto del comitato promotore, primo passo per la realizzazione della Comunità Energetica a Campi Bisenzio. Massimo Cerbai, da quasi 20 anni nel mondo delle rinnovabili e consulente di un’associazione di consumatori è stato nominato portavoce. Nelle prossime settimane verranno organizzate una serie di iniziative per spiegare come funzioni una Comunità Energetica, per raggiungere più utenti possibile. “Potranno aderire – si legge in una nota – famiglie, imprese, enti pubblici, associazioni, circoli e tutti coloro cioè che abbiano un’utenza elettrica, nello spirito di miglioramento dell’ambiente e della sostenibilità economica, nel pieno spirito della mutualità tipico di una comunità”. Per qualsiasi informazione è già possibile avere una risposta scrivendo all’indirizzo e-mail campicer2024@gmail.com ed è stata realizzata una pagina Facebook per seguire i lavori del Comitato Promotore.