Cantieri aperti e viabilità a Carmignano: ecco come cambia

CARMIGNANO – Sono ancora tanti i lavori che riguardano l’installazione di infrastrutture digitali e gli interventi alle condotte idriche e fognarie, con conseguenti provvedimenti per la viabilità. A Seano, via Bosco sarà interrotta all’altezza del numero civico 12 e chiusa al traffico, fatta eccezione per residenti, mezzi di soccorso e forze dell’ordine, da lunedì 26 gennaio a venerdì 6 febbraio. Il provvedimento, per consentire le opere di collegamento alla nuova rete fognaria, sarà valido, giornalmente, dalle 8 alle 18. Altre limitazioni riguardano varie strade a Bacchereto, da lunedì 19 a sabato 31 gennaio; dalle 7.30 alle 18.30, per lavori di cablatura, è istituito il senso unnico alternato, con movieri: in via Fontemorana (dal civico 23 a via Il Pino); via Il Pino (nel tratto tra via Fontemorana e il numero civico 60); via Molino; via Molinaccio (all’altezza del numero civico 22); via Toia (tra via Fontemorana e il civico 18); via Baccheretana (all’altezza del numero civico 621); via Sasso Carlo (tra via Fontemorana e il numero civico 12B). Il provvedimento di limitazione non deve comunque oltrepassare mercoledì 4 febbraio.