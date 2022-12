Carabinieri: entrano in casa e rubano 2.500 euro

CALENZANO – Questa mattina, quattro malviventi (con accento dell’Europa orientale), di cui uno apparentemente armato di pistola, sono entrati in un’abitazione di Calenzano, approfittando della porta momentaneamente aperta, e hanno intimato alla proprietaria (moglie di un imprenditore che produce utensileria meccanica, in quel momento sola in casa) di aprire la cassaforte, da cui asportavano somma […]

CALENZANO – Questa mattina, quattro malviventi (con accento dell’Europa orientale), di cui uno apparentemente armato di pistola, sono entrati in un’abitazione di Calenzano, approfittando della porta momentaneamente aperta, e hanno intimato alla proprietaria (moglie di un imprenditore che produce utensileria meccanica, in quel momento sola in casa) di aprire la cassaforte, da cui asportavano somma contanti 2.500 euro e alcuni monili in oro.

Prima di allontanarsi andare via hanno danneggiato il sistema di videosorveglianza interno e si sono impossessati del telefono cellulare (per che la vittima lanciasse l’allarme). Non arrecavano alcuna ferita alla signora.

La donna, subito dopo i fatti, si recava presso la ditta del marito, poco lontana, e da lì allertava le forze di polizia. I quattro si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.