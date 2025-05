Castro (FdI) “Approvate dal Consiglio le mozioni sul decoro urbano a Carraia e sui collegamenti con le frazioni”

CALENZANO – Sono state due le mozioni presentate dalla consigliera di Fdi Monica Castro al Consiglio comunale e approvate. Si tratta della gestione del verde pubblico a Carraia e del potenziamento del servizio di trasporto pubblico nelle frazioni. “Sono molto soddisfatta per le mozioni approvate all’ultimo consiglio comunale da me presentate – precisa in una […]

CALENZANO – Sono state due le mozioni presentate dalla consigliera di Fdi Monica Castro al Consiglio comunale e approvate. Si tratta della gestione del verde pubblico a Carraia e del potenziamento del servizio di trasporto pubblico nelle frazioni.

“Sono molto soddisfatta per le mozioni approvate all’ultimo consiglio comunale da me presentate – precisa in una nota Monica Castro – sulla gestione del verde pubblico in piazza dell’Unità d’Italia a Carraia e il potenziamento del servizio di trasporto pubblico nelle frazioni. L’opposizione non ha solo la funzione di controllo ma dimostra di essere sempre più propositiva e attenta ai problemi del territorio”.

Con la mozione sul decoro urbano in piazza dell’Unità a Carraia, Castro chiede, vista la “difficoltà nel garantire una cura continua alle aiuole” di “impegnarsi a trovare una soluzione chiedendo se possibile un aiuto alle varie associazioni del territorio o a qualche attività commerciale interessata”. La piazza, spiega Castro, è un luogo molto frequentato e, aggiunge “il verde pubblico, in particolare le fioriere, non vengono sistemate nonostante le varie manutenzioni strutturali apportate più volte alla pizza”.

La mozione sul potenziamento della linea 301A chiedeva a tutto il consiglio “un impegno condiviso, per chiedere ad Autolinee Toscane un potenziamento del servizio della linea 301A soprattutto negli orari serali e festivi”.

“Nelle frazioni della Chiusa, Legri, Carraia, Croci – spiega Castro – ci sono line di trasporto pubblico” e aggiunge che il servizio più efficiente è quello del 301A che collega Firenze a Barberino e viceversa con 17 corso nei giorni feriali, 11 il sabato e 5 la domenica”.