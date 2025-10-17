Castro (FdI) “Settimello è ancora a rischio alluvione”

CALENZANO – “Dopo 7 mesi la frazione di Settimello è ancora a rischio alluvione e questa situazione non è piu sostenibile visto che siamo già nella stagione delle piogge”. Lo afferma, in una nota, la consigliera di FdI Monica Castro. “Il progetto per mettere in sicurezza il Rio sopra via Trilussa è stato ultimato,- prosegue […]

CALENZANO – “Dopo 7 mesi la frazione di Settimello è ancora a rischio alluvione e questa situazione non è piu sostenibile visto che siamo già nella stagione delle piogge”. Lo afferma, in una nota, la consigliera di FdI Monica Castro. “Il progetto per mettere in sicurezza il Rio sopra via Trilussa è stato ultimato,- prosegue Castro – manca ancora l’impegno da parte di questa amministrazione per sistemare l’area del versante sopra le unità abitative. Alia a breve dovrebbe dare l’incarico alla ditta. Rimane da controllare la fogna sotto via Trilussa nella quale dovrebbe defluire il torrente, un’ispezione che molto probabilmente dovrà fare Publiacqua per controllare che sia libera. Questo ritardo preoccupa i tantissimi cittadini interessati, se dovesse ripiovere come lo scorso 13 marzo, la frazione si ritroverebbe alluvionata”. Nel prossimo consiglio comunale Castro chiederò al sindaco “i motivi di questo ritardo”.