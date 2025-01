“Cena per l’ambiente” a Padule

SESTO FIORENTINO – Si terrà giovedì 23 gennaio alle 21 alla Casa del popolo di Padule la “Cena per l’ambiente” a cura di Ecolò e dell’Arci. La cena ha lo scopo di raccogliere fondi per acquistare nuove piante da mettere a dimora in alcuni spazi verdi del territorio sestese. “L’idea è proprio quello di fare […]

SESTO FIORENTINO – Si terrà giovedì 23 gennaio alle 21 alla Casa del popolo di Padule la “Cena per l’ambiente” a cura di Ecolò e dell’Arci. La cena ha lo scopo di raccogliere fondi per acquistare nuove piante da mettere a dimora in alcuni spazi verdi del territorio sestese.

“L’idea è proprio quello di fare un punto sull’ambiente urbano – dice l’assessora all’ambiente Beatrice Corsi – si parlerà dell’importanza del verde in città, degli investimenti già attuati in passato dall’amministrazione comunale e quelli programmati per il futuro, cercando di sensibilizzare sul verde urbano”.

Oltre a raccogliere fondi per nuovi alberi, la cena sarà un momento di sensibilizzazione sulla cura e il mantenimento del verde urbano e anche l’occasione per avviare progetti di forestazione partecipata.

“Ascolteremo – conclude l’assessora Corsi – le proposte di chi magari ha in mente una particolare zona dove poter piantare nuovi alberi, la proposta verrà poi verificata dai tecnici del Comune concordando con loro la possibilità o meno per la messa a dimora del verde in quel luogo indicato”.

Alla serata interverranno i volontari del progetto “Piantiamo…la!” Marco Mucini co-portavoce di Ecolò e Pino Baggiani promotore di progetti di forestazione partecipata e appassionato di piante e natura. “Il menù della cena sarà cucinato con prodotti locali – spiega l’assessore Corsi – e tutto vegetariano, è previsto anche il menù per bambini”.