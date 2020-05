Centro Sesto, apertura quasi totale dei negozi

SESTO FIORENTINO – Dal 18 maggio ha ripreso l’attività con l’apertura quasi totale dei negozi il CentroSesto. Da alcuni giorni hanno riaperto anche i punti di ristoro, con la soluzione dell’asporto e con la disponibilità di alcuni posti per il consumo sul posto. L’attività di negozi, bar e ristoranti segue tutte le disposizioni per il […]

SESTO FIORENTINO – Dal 18 maggio ha ripreso l’attività con l’apertura quasi totale dei negozi il CentroSesto. Da alcuni giorni hanno riaperto anche i punti di ristoro, con la soluzione dell’asporto e con la disponibilità di alcuni posti per il consumo sul posto.

L’attività di negozi, bar e ristoranti segue tutte le disposizioni per il contrasto del Covid19, come il rispetto della distanza di un metro fra le persone e la disponibilità di guanti e gel sanificante per le mani all’ingresso. I locali vengono tutti regolarmente sanificati e alcuni negozi si sono dotati di termoscanner per la misurazione della temperatura dei clienti. Gli orari di apertura al momento sono variabili e a discrezione dei negozi.

“Dopo oltre due mesi di chiusura, a partire dal 18 maggio il Centro Commerciale, – dice Marco Pandinelli, direttore Sviluppo e Patrimonio di Unicoop Firenze -che era sempre rimasto aperto per assicurare la vendita di beni alimentari e di prima necessità del supermercato di Unicoop Firenze, ha ripreso l’attività ordinaria. Ringraziamo gli esercenti della galleria che si sono attivati con tutte le misure di sicurezza richieste per permettere ai clienti di fare acquisti in tranquillità. Continuiamo a dare loro il massimo supporto possibile, consapevoli della difficoltà del momento e allo stesso tempo dell’importanza di ogni singolo negoziante per rendere sempre più vivaci ed accoglienti i nostri centri commerciali”.

“Noi abbiamo molte piccole e medie imprese associate all’interno delle gallerie commerciali. – afferma Massimo Biagioni, direttore di Confesercenti Toscana – Durante la fase più difficile della crisi sanitaria, da Unicoop Firenze hanno ricevuto grande attenzione per arrivare a riaprire nelle migliori condizioni possibili. In questi giorni di ripartenza, lavoriamo insieme per offrire ai clienti tutti i servizi di cui hanno dovuto fare a meno durante il lockdown e vogliamo cercare di guardare avanti con ottimismo, perché il commercio, tutto, rimanga uno degli elementi di eccellenza del nostro territorio”.