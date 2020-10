Cimitero della Misericordia di Campi, nessuna celebrazione religiosa nei giorni del 1 e 2 novembre

CAMPI BISENZIO – In seguito alle ultime novità derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, anche nel cimitero della Misericordia di Campi Bisenzio in via Tosca Fiesoli, nei giorni di domenica 1 e lunedì 2 novembre non ci sarà alcuna celebrazione religiosa. Lunedì mattina, tuttavia, alle 9.30 si svolgerà la benedizione delle tombe. Agli ingressi del cimitero […]

CAMPI BISENZIO – In seguito alle ultime novità derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, anche nel cimitero della Misericordia di Campi Bisenzio in via Tosca Fiesoli, nei giorni di domenica 1 e lunedì 2 novembre non ci sarà alcuna celebrazione religiosa. Lunedì mattina, tuttavia, alle 9.30 si svolgerà la benedizione delle tombe. Agli ingressi del cimitero saranno posizionati dispenser per la sanificazione delle mani ed è prevista la sorveglianza attiva all’ingresso e all’interno della struttura per i controlli anti-assembramento. “Raccomandiamo a tutti coloro che saranno presenti nei prossimi giorni – dicono dalla Misericordia – il massimo rispetto delle disposizioni vigenti. Per ogni informazione potrete rivolgervi al personale che troverete sul posto”.