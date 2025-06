Elettrodotto: la preoccupazione dei cittadini per l’ambiente, salute e case

CALENZANO – Oltre 100 persone hanno partecipato ieri sera all’incontro nei giardini di via Faggi, organizzato da Sinistra per Calenzano, sull’elettrodotto. All’incontro, oltre al Comitato dei residenti che nei giorni scorsi ha consegnato al Comune 250 firme, erano presenti il sindaco Giuseppe Carovani e la giunta comunale. “Il progetto – afferma Sinistra per Calenzano – è oggi in una fase avanzata di realizzazione: l’iter è stato avviato nel dicembre 2009 con la presentazione dell’istanza di Via, conclusasi con decreto di compatibilità ambientale del novembre 2014; nel giugno 2020 è stato acquisito il parere del Ministero della cultura relativo agli aspetti paesaggistici e culturali”. Il Comitato ha apprezzato la volontà dell’amministrazione comunale di raccogliere e rendere più accessibile, nei prossimi giorni, la documentazione emessa da Terna e dal Governo, di richiedere un intervento per ridurre l’impatto visivo dei piloni e di capire meglio, anche esaminando precedenti simili e casi analoghi, se sia ancora possibile un ulteriore allontanamento della linea dalle abitazioni – richiesta che sarà purtroppo molto difficile attuare, vista la fase avanzata in cui ci troviamo, ma che comunque si cercherà di perseguire. La preoccupazione di molti cittadini è legata ai campi elettromagnetici: “oltre all’emissione di campo magnetico, – spiega il Comitato – secondo alcuni, potenze così alte potrebbero indurre altre problematiche legate alle correnti indotte e all’effetto corona che, se non opportunamente schermate, andrebbero ad aumentare gli effetti negativi sulle abitazioni in prossimità della linea. Inoltre si teme che la valutazione dell’Arpat, limitandosi a registrare le misure effettuate dalla stessa Terna, secondo un piano di monitoraggio concordato con, ma non condotto da Arpat, non sia una vera garanzia di sicurezza dell’impianto e si chiede al Comune di farsi garante almeno in questo senso, soprattutto dopo il periodo iniziale”. Altra preoccupazione è “una possibile svalutazione della zona, sia da un punto di vista paesaggistico e per la vivibilità complessiva, che, nello specifico, riguardo al prezzo delle abitazioni che, prima della costruzione dell’elettrodotto, avevano un altro affaccio e quindi un altro valore”. Il Comune ha promosso un altro incontro l’8 luglio al Circolo Arci La Fogliaia.