Circonvallazione Ovest, si parte: il 16 settembre scadono i termini per l’affidamento dei lavori

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ha avviato ufficialmente la procedura di gara europea per i lavori di realizzazione del prolungamento della Circonvallazione Sud, da via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle (i termini del bando scadranno il prossimo 16 settembre). Si tratta di un investimento di quasi 12 milioni di euro finanziato dalla Regione Toscana, destinato a trasformare in modo radicale la mobilità cittadina: “La gara – si legge in una nota – rappresenta un passaggio fondamentale per un’opera attesa da decenni e che finalmente entra nella sua fase operativa”.

“Quella che abbiamo davanti – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – è l’opera pubblica più importante mai realizzata a Campi Bisenzio, sia in termini di investimento economico che di impatto urbanistico. Per oltre vent’anni tutte le amministrazioni ci hanno provato, ma in appena due anni noi siamo riusciti a recuperare i finanziamenti, completare la progettazione definitiva ed esecutiva e, oggi, ad avviare la gara d’appalto. È il segno di una macchina comunale che ha ripreso a funzionare con efficacia e determinazione: per questo voglio ringraziare la direzione lavori pubblici e tutto lo staff tecnico, che, grazie anche ai fondi Pnrr, stanno portando avanti progetti fondamentali per la nostra città”.

“Sono estremamente soddisfatto della pubblicazione della gara europea per la Circonvalazione Ovest. Questo passaggio rappresenta un traguardo fondamentale per il nostro territorio e apre concretamente la strada alla realizzazione di un’infrastruttura attesa da anni, – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Landi – desidero ringraziare con profonda gratitudine gli uffici comunali e i tecnici: il lavoro che hanno svolto è stato davvero enorme, un impegno costante e scrupoloso che oggi porta a questo risultato. Questa nuova circonvallazione sarà in grado di alleggerire notevolmente tutto il traffico che attualmente percorre via Barberinese e via dei Confini, portando un significativo miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini residenti nella zona”.

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando sia gli aspetti tecnici che quelli economici, e prevede l’accesso anche per le piccole e medie imprese. Il progetto della nuova Circonvallazione Ovest, suddiviso in tre tratti, collegherà la rotatoria di via Narciso Parigi con la rotatoria sulla Circonvallazione Sud in via Barberinese. “Un intervento strategico, che alleggerirà sensibilmente il traffico su via Barberinese, collegherà meglio Capalle al resto della città e migliorerà in maniera significativa la mobilità e la qualità della vita sul territorio”.