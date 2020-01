LASTRA A SIGNA – Mattinata difficile per gli automobilisti che si spostano sulla Firenze Pisa Livorno: da questa mattina si registrano code sulla FiPiLi tra gli svincoli di Empoli Est e Lastra a Signa in direzione Firenze. Alle 9 erano 8 i chilometri di coda, spiega “Muoversi in Toscana”, intorno alle 10 erano scesi a 5. Le code sono dovute alla chiusura di una corsia di marcia tra il km 12+800 e il km 12+350 per permettere all’asfalto steso questa notte di asciugarsi.

(foto d’archivio)